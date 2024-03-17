مصر واليونان.. علاقة متجذرة على المستوى السياسي والشعبي

تتقارب العلاقات اليونانية المصرية باستمرار في ظل علاقات متينة تعود لعام 1833 في الوقت الذي جاءت جالية يونانية كبيرة للعيش والعمل في مصر، ولكن متانة العلاقات.

حجم التبادل التجاري بين البلدين

وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين (مصر واليونان) إلى حوالي 4 مليارات دولار، بواقع 3 مليارات دولار صادرات مصر إلى اليونان، ومليار دولار واردات مصر من اليونان، وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 85% خلال الفترة من 2014 وحتى 2021، أي أنّ معدل النمو السنوي المركب بلغ نحو 9.02%.

تعاون وثيق على مستوى متعدد الأطراف

ويحظى البلدان بتعاون وثيق على مستوى متعدد الأطراف فى سياق المنظمات الدولية وفى إطار الشراكة الأور ومتوسطية، وعلى المستوى الثنائي ووفقًا لاتفاقية تم توقيعها في عام 1998.

اليونان في المركز الـ11 بين دول الاتحاد الأوروبي

وتحتل اليونان المركز الـ11 من بين دول الاتحاد الأوروبي التي في الاستثمار المباشر في مصر باستثمارات تبلغ 255 مليون دولار موزعة على 215 مشروعاً تشمل المجالات التمويلية والصناعية والخدمية والإنشائية والسياحية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو 2 مليار و56 مليون يورو مقابل مليار و697 مليون يورو خلال عام 2021 محققاً زيادة قدرها 21%.

توفير فرص عمل للمصريين في اليونان

وفي فبراير الماضي، خرج السفير عمر عامر، سفير مصر في أثينا، حواراً صحفياً مع وكالة الأنباء اليونانية «ANA-MPA» حول العلاقات الثنائية المصرية اليونانية، مؤكدا أهمية مشروع الربط الكهربائي الذي ستصدر مصر من خلاله الطاقة الكهربائية إلى أوروبا عبر اليونان، كما تم إبرام تعاقد مع اليونان لتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة للعمالة المصرية الموسمية.