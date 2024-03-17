«أورمان المنوفية» تنظم معرضا لتوزيع الملابس مجانا على الأولى بالرعاية

نظمت جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية، معرض ملابس لتوزيعها على المحتاجين والفقراء مجانا بدون مقابل في قرية طوخ دلكة التابعة لمركز تلا، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بحضور العقيد عصام أحمد مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، وعدد كبير من أهالي القرية المستحقين.

توزيع ملابس مجانا

وقال مدير جمعية الأورمان في تصريحات لـ«الوطن»، إن الجمعية تسعى إلى الوصول إلى القرى الأكثر احتياجا على مدار العام تحت مظلة التحالف الوطني وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية في القرى، مشير أن هذا المعرض به ملابس وأحذية لجميع المراحل العمرية في محاولة الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين المستفيدين.

البحث عن الحالات المستحقة

وقال محمود الخياط عضو مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بطوخ دلكة، إن هذا المعرض يتم بالتعاون مع جمعية الأورمان لتوفير الملابس للمحتاجين بالقرية، حيث يتم البحث عن الحالات المستحقة من خلال فريق متخصص بالجمعية، مشيرا أنه تم توزيع بونات لكل أسرة 4 قطع في المعرض.