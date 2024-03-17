عضو بـ«التحالف الوطني»: نستهدف تقديم المساعدات إلى 30 مليون مواطن

أكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الدكتور طلعت عبدالقوي، أن فكرة وفلسفة العمل الأهلي التنموي قائمة على تنمية المجتمع ودعم المواطن، وبشكل خاص الأسر الأكثر احتياجًا.

20 مليار جنيه قيمة نشاطات التحالف الوطني

وخلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أوضح «عبدالقوي»، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يحتفل في هذا الشهر بمناسبة مرور عامين على نشاطه، مشيرا إلى أن نشاط وعمل التحالف شمل كل المحافظات، ووصل نشاط وعمل التحالف الوطني بقيمة 20 مليار جنيه.

وأضاف أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يستهدف خلال الفترة الحالية تقديم المساعدات لـ30 مليون مواطن، من بينها مساعدات غذائية لـ25 مليون مواطن، وأخرى صحية.

وأشار إلى أنه في شهر رمضان يجرى تقديم المساعدة للأسر الأكثر احتياجًا من خلال الدعم العيني والنقدي، موضحًا أنه جرى توزيع أكثر من 1.7 مليون كرتونة، بالإضافة إلى وجبات ساخنة وصلت لـ11 وجبة، متابعًا: «هدفنا تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين».