ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان المغرب، لذا يبحث المواطنون عن موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الأحد 17-3-2024 سابع أيام رمضان، وفقا لجدول هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الأحد 17-3-2024

وحول موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الأحد 17-3-2024 سابع أيام رمضان، يأتي في الساعة 6:08 مساء، والذي يتوافق مع موعد أذان المغرب أمس.

مواقيت الصلاة في البحيرة سابع أيام رمضان

ووفقا لإمساكية شهر رمضان الكريم، فإن مواقيت الصلاة في البحيرة اليوم الأحد سابع أيام الشهر الفضيل كالتالي:

الفجر 4:18 صباحا

الظهر 12:8 مساء

العصر 3:32 مساء

المغرب 6:08 مساء

العشاء 7:25 مساء

عدد ساعات الصيام في البحيرة

وتبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم السابع من شهر رمضان المبارك، 13 ساعة و50 دقيقة بفارق دقيقة عن أمس، الذي بلغت عدد ساعات صيامه 13 ساعة و49 دقيقة.