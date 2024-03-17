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برلماني: نتائج مهمة منتظرة للقمة المصرية الأوروبية سياسيا واقتصاديا

كتب:

حسام أبو غزالة
02:51 م | الأحد 17 مارس 2024
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

أكد النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أهمية عقد القمة المصرية الأوروبية في القاهرة اليوم، موضحا أنها نموذج لما حققته الدولة المصرية من وجود خارجي وسياسة متزنة وناجحة مع الاتحاد الأوروبي ودوله وغيرها من القوى العالمية.

تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

ولفت «الصيرفي»، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن هناك عددا من الأهداف الموضوعة للقمة المصرية الأوروبية اليوم، لترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة، وهو ما يحسب للرئيس السيسي وسياسته.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى ما حققته العلاقات المصرية الأوروبية من تطور كبير خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة، السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والأمنية وغيرها، مشيرا إلى أن القمة تبحث العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة. ومناقشتها كذلك الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي.

نجاح الدولة المصرية

واختتم «الصيرفي»، أن القمة المصرية الأوروبية اليوم، نجاح كبير للدولة المصرية وتأكيد على ريادتها وبروز دورها عربيا ودوليا، وعقدها في القاهرة يؤكد على اهميتها الشديدة ونتائجها المنتظرة.

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