«المنشآت الفندقية»: أعداد جيدة من السياح الأجانب ستزور مصر خلال الصيف

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الموسم السياحي الصيفي المقبل سيشهد قدوم أعداد كبيرة من السياح الأجانب ولاسيما من أوروبا، موضحا أن غالبية الحجوزات التي ستتم لفصل الصيف المقبل ستجري خلال اللحظات الأخيرة قبل قدوم السياح، لافتا إلى وجود رغبة من أعداد كبيرة من وكالات السياحة الأجنبية لتسيير رحلات لمصر خلال الفترة المقبلة.

اتفاقات مع وكالات سياحية من دول الاتحاد الأوروبي لتسيير رحلات لمصر

وأضاف لـ«الوطن» أن الفنادق وشركات السياحة المصرية نجحت خلال معرض برلين السياحي الذي عقد في المانيا خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس 2024 في عقد العديد من الاتفاقات مع وكالات سياحية من دول الاتحاد الأوربي، ولاسيما من المانيا لقدوم سائحيها لمصر خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، موضحا أن تلك الاتفاقات ستترجم لتعاقدات خلال الشهور القليلة المقبلة.

الجناح المصري بمعرض برلين السياحي

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن الجناح المصري بمعرض برلين السياحي كان مميزا، ونال إعجاب وكالات السياحة الأجنبية والجمهور، موضحا أنه تم التسويق لزيارة مصر خلال المعرض بشكل جيد.