مسلسل كامل العدد +1 الحلقة السابعة.. كيف ستتصرف دينا الشربيني مع زوجها؟

اكتشفت ليلى التي تؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني حب الدكتورة ملك لزوجها أحمد الذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة؛ لتُصاب بالصدمة بسبب فارق السن بينهما وعدم توقعها ذلك، ومن المتوقع أن يشهد مسلسل كامل العدد +1 الحلقة السابعة رد فعل ليلى وكيف ستتصرف بعد اكتشافها ذلك.

وذهبت دينا الشربيني «ليلى» في الحلقة السابقة من المسلسل إلى عيادة زوجها الدكتور أحمد لكي تتابع الأحداث وتركز فيمن له علاقة بزوجها، لتواصل في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة السابعة التي ستعرض الليلة طريقها في إنهاء تلك العلاقة والإعجاب من قبل الدكتورة ملك.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة السابعة

وتأتي تصرفات ليلى في الحلقة السابقة، بعد تحريض ميمي جمال لها بضرورة أن تتألق وتذهب إلى عيادة زوجها أحمد وتلتقط معه صورة عائلية حتى تعلم السيدات اللواتي يتعامل معهنّ أنَّه متزوج ولديه أسرة، لتتوالى الأحداث في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة السابعة.

ومن المتوقع أن يزداد قلق ليلى وتصرفاتها واهتمامها بزوجها بعد معرفتها بإعجاب ملك به، ففي الحلقة السابقة قررت أن تحاصره وتذهب إلى العيادة لتتعرف على السيدات اللواتي يترددنّ عليها بشكل مستمر.