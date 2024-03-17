قصة شيقة منتظرة في مسلسل كامل العدد الحلقة السابعة، خاصة بعد حديث ليلى التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، في نهاية الحلقة السابقة، بأن الدكتورة ملك، هي التي تحب زوجها أحمد، الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة.

في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7 من المنتظر، ظهور رد فعل ليلى على إعجاب زوجها بامرأة أخرى.

موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل كامل العدد +1

وفيما يلي نستعرض موعد عرض الحقلة 7 من مسلسل كامل العدد +1، والذي يأتي على قناة ON Drama في تمام الساعة 6:05 مساءً بعد أذان المغرب، وتعاد الحلقة الجديدة من المسلسل، في تمام الساعة 1:30 بعد الليل.

مسلسل كامل العدد + 1 من بطولة دينا الشربيني، وشريف سلامة، جيهان الشماشرجي، وصدقي صخري، وسعاد يونس، وميمي جمال.