ظهرت في مسلسل كامل العدد +1.. معلومات عن سلسلة المغامرون الخمسة

«هل تعلم من هم المغامرون الخمسة؟، إنهم أصدقاؤك الذين ينقذوا المظلومين، ويحلوا الألغاز، ويقعوا باللصوص»، كلمات افُتتحت بها حكايات المغامرون الخمسة، التي يخوض أبطالها رحلات من أجل الوصول إلى الحقيقة وكشف الغموض، وتطرق إليها مؤلف مسلسل كامل العدد +1 من خلال شخصية «أحمد»، الدور الذي يؤديه شريف سلامة، الذي حكى لأولاده عن قصص المغامرون الخمسة، ونتناول في السطور التالية أبرز المعلومات عن قصص المغامرون الخمسة.

المغامرون الخمسة

قصص وألغاز ومغامرات يخضوها مجموعة من الأشخاص وهم «محب وأخته نوسة، وعاطف وأخته لوزة»، بالإضافة إلى كلبهم زنجر، أصدرتها دار المعارف، وقدمت في عدة مسلسلات كرتونية من تأليف الكاتب محمود سالم.

كان يجتمع المغامرون في حديقة عاطف ولوزة، يخططون ويجمعون المعلومات ومن ثم الوصول إلى استنتاجات، وذلك في مغامرات بوليسية مختلفة، يحاولون من خلالها حل لغز الجريمة بجمع الأدلة حول مكان الحادث وكل الخيوط التي تؤدي إلى الحل، وهذه الأحداث وقعت في نهاية الستينات وحتى منتصف السبعينات من 1968 حتى حرب أكتوبر عام 1973.

نبذة عن أبطال المغامرون الخمسة

أبطال المغامرون الخمسة هم:

تختخ

توفيق خليل توفيق خربوطلي قائد الفريق، عرف بذكائه الشديد وحل أغلب الألغاز، وكان أصعبهم لغز الطفل المخطوف والكاميرا السرية، وكان يلعب المصارعة والجودو.

نوسة

سنية إبراهيم، امتازت بالثقافة الشديدة، وكانت مسؤولة عن تنظيم أرشيف المغامرين الخمسة المختص بالجرائم، وكان أصعب المغامرات التي خاضتها لغز رجل الصندوق.

لوزة

اسمها الحقيقي ذكية، وكانت أصغرهم سنًا، وامتازت بالذكاء الشديد وقوة الملاحظة تحب المغامرات والألغاز، وكان أصعب الألغاز لها لغز عباس الأقرع.

عاطف

عبد اللطيف شقيق لوزة الأكبر، عرف بخفة الظل الشديدة، وكان أصعب الألغاز لغز صواريخ الليل ولغز بائع البالونات.

محب

محبوب إبراهيم شقيق نوسة، وعرفت بصفة المخاطرة والاندفاع الشديد، وامتلك خبرة كبيرة في السيارات، وكان عاشقًا لكرة القدم.

زنجر

كلب بوليسي يملكه تختخ، ساعد المغامرين كثيرًا حتى أصبح أحد أفرادها.

معلومات عن كاتب المغامرون الخمسة

المغامرون الخمسة أبطال ابتكرهم الكاتب محمود سالم، ونقدم لكم معلومات عنه في السطور التالية: