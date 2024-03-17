أحداث مثيرة ينتظرها مشاهدي ومتابعي أحداث مسلسل كامل العدد +1، بعد أن انتهت حلقة الأمس بصدمة «ليلى» دينا الشربيني بعد اكتشافها أنَّ الدكتورة ملك هي التي تحاول التقرب من زوجها، على الرغم من فارق السن الكبير بينهما، وهذا ما ستوضحه ـحداث الليلة مع موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة السابعة على ON drama اليوم.

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة السابعة على ON drama اليوم

وعن موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة السابعة على ON drama اليوم، فمن المقرر أن يكون الساعة 6:05 مساء عقب أذان المغرب، وبذلك يكون موعد إعادتها على ذات القناة الساعة 1:30 صباحا، فيما يتمّ عرض الحلقة على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

ليلى تبدأ محاصرة أحمد

وشهدت حلقة أمس من مسلسل كامل العدد +1، تحريض ميمي الشربيني لـ ليلى بضرورة أن تتألق وتذهب إلى عيادة زوجها أحمد وتلتقط معه صورة عائلية حتى تعلم السيدات اللواتي يتعامل معهنّ أنَّه متزوج ولديه أسرة، وفي ظل قلق ليلى من مطاردة إحدى السيدات لزوجها، تقرر بالفعل محاصرته وتذهب إلى العيادة لتتعرف على السيدات اللواتي يترددنّ عليها بشكل مستمر، إلا أنَّ تزداد في حلقة الليلة.