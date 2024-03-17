مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7.. دينا الشربيني خائفة على مو صلاح

بعد انتشار «القمل» في عائلة أحمد وليلي، وخضوع جميع أفراد الأسرة لمحاولة التخلص منه، رفض شريف لاعب النادي الأهلي وابن دينا الشربيني «ليلى» أن يخضع هو الآخر لتلك الحملة المنزلية، على الرغم من الهرش المستمر الذي يشعر به في رأسه، وتصر والدته على انضمامه أو «الحلاقة على الزيرو» حتى لا تنتقل العدوى من فريق الأهلي إلى المنتخب وصولًا إلى ليفربول ومو صلاح.

جاء هذا ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد +1، لذا ينتظر المشاهدين الليلة، متابعة المزيد من الأحداث الكوميدية اليومية لأسرة أحمد وليلى، وذلك عبر مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7

ولم تنس ليلى البحث وراء زوجها أحمد بعد معرفتها من الجدة ميمي الشربيني، أن هناك فتاة جميلة تطارد زوجها، وأنها يجب زيادة الاهتمام به ومعرفة احتياجاته، كما يجب أن تهتم بنفسها، خاصة أن زوجها دكتور تجميل ويشاهد يوميًا الكثير من السيدات الجميلات، ومن هنا تقرر ليلى محاصرة أحمد داخل المنزل وخارجه، وهذا ما سيضح أكثر من خلال حلقة الليلة من مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة السابعة

مسلسل كامل العدد + 1 من بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة وميمي جمال، وإسعاد يونس وجيهان الشماشرجي وآية سماحة، وهو من المسلسلات التي تصنف كاجتماعية عائلية كوميدية وتدور أحداثها في 15 حلقة.