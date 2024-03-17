منجي بدر: مصر مرشحة لجذب استثمارات بالمليارات من الاتحاد الأوروبي

تستضيف القاهرة اليوم قمة «مصرية- أوروبية»، بغرض ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، وتحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.

مصر مرشحة لجذب استثمارات بالمليارات من الاتحاد الأوروبي

وقال الوزير المفوض الدكتور منجى على بدر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن القمة تبحث تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وعلى رأسها العلاقات السياسية، ومٌكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة والحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن دخول مصر في شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي تعني أن مصر مرشحة لجذب استثمارات بالمليارات من الاتحاد الأوروبي، ولن يقتصر الأمر على منح أو مساعدات فقط، بل من المتوقع تدفق استثمارات بقطاعات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة.

حزمة المساعدات استجابةً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لمصر حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو حوالى 8 مليار دولار، استجابةً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ويدعم الاتحاد الأوروبي مصر بمساعدات إنمائية بقيمة تتراوح بين 1.7 إلى 2 مليار دولار أمريكي سنويا، إضافة إلى مبادرات مبادلة الديون التي تعفي مصر من سداد بعض ديونها للاتحاد الأوروبي وهى مبادرة تحتاج للتطوير بحيث تزداد قيمة مبادلة الديون باستثمارات مباشرة، وبالنسبة للصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي فبلغت نحو 16.17 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة بنحو 1.98 مليار دولار خلال عام 2003، في حين كانت الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي نحو 17.97 مليار دولار مقابل 2.93 مليار دولار في عام 2003.

ولفت إلى أن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت مرة أخرى من خلال الصراع الدائر في السودان الذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، و كذا الحرب في قطاع غزة حيث مصر هي الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم إرسالها إلى غزة.

ويأتي الاتفاق بعد شهور من المفاوضات التي تسارعت في أعقاب بدء الحرب في غزة 7 أكتوبر الماضي وسط مخاوف من تحركات محتملة للاجئين من غزة.

الحزمة 7.4 مليار يورو تتضمن في شكل منح وقروض

وأوضح أن الحزمة 7.4 مليار يورو تتضمن في شكل منح وقروض حتى نهاية العام 2027 بحيث يتم دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة على الفور، ومبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.