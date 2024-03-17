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دراما المتحدة

وفاة الفنان ياسر الشرقاوي

كتب:

أحمد عبد الرحمن
03:21 م | الأحد 17 مارس 2024
ياسر الشرقاوي

ياسر الشرقاوي

أعلن حسني حافظ، عضو مجلس نواب سابق، وفاة الفنان ياسر الشرقاوي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفاة ياسر الشرقاوي

ونشر حسني حافظ، صورة للراحل ياسر الشرقاوي، وعلق: «البقاء لله، ما زال الموت يخطف أعز الأحباب.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى عشرة العمر، صاحب القلب الطيب والابتسامة الدائمة.. الفنان ياسر الشرقاوي».

من هو ياسر الشرقاوي؟

يذكر أن ياسر الشرقاوي، ممثل مصري، مواليد الإسكندرية. شارك في عدة أعمال فنية من ضمنها: مسلسل عاصفة الشك عام 2003.

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