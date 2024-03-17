في سابع أيام شهر رمضان.. موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد 17-3-2024

في سابع أيام شهر رمضان المبارك الكريم،‎ أعلنت وزارة الأوقاف السورية، مواقيت وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد 17-3-2024، وذلك حتى يستعد المسلمون لتجهيز الموائد للإفطار.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد 17-3-2024

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواقيت وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد 17-3-2024، لمساعدة المسلمين على تنظيم أوقاتهم وتأدية الصلوات الخمس.

وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد 17-3-2024 في محافظة حلب يكون أذان المغرب عند الساعة 6:41 مساءً، وأما عن مواقيت الصلوات الأخرى فتكون صلاة الفجر 5:05 صباحًا، والشروق 6:38 صباحًا، وصلاة الظهر 12:40 مساءً، وصلاة العصر 4:05 مساءً، والعشاء 8:05 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد في محافظة دمشق

وعن موعد أذان المغرب في محافظة دمشق السورية اليوم الأحد، سيكون عند الساعة 6:45 مساء، وأما عن صلاة الفجر 5:12 صباحًا، والشروق 6:42 صباحًا، وصلاة الظهر 12:44 مساءً، وصلاة العصر 4:10 مساءً، والعشاء 8:06 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد في محافظة حماة

وفي محافظة حماة السورية، سيكون موعد أذان المغرب اليوم الأحد عند الساعة 6:43 مساءً، وأما عن صلاة الفجر 5:08 صباحًا، والشروق 6:40 صباحًا، وصلاة الظهر 12:42 مساءً، وصلاة العصر 4:07 مساءً، والعشاء 8:05 مساءً.