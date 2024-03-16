كشفت وزارة الأوقاف السورية عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم السبت 13-3-2024، سادس أيام شهر رمضان المبارك، إذ يهتم الصائمون بمعرفة مواقيت الصلاة، والفروض الخمسة، وموعد بدء الصيام، والإفطار.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم السبت 16-3-2024

وفي التقرير التالي ترصد«الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم السبت 16-3-2024.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم السبت 16-3-2024

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم السبت 16-3-2024 في العاصة دمشق يكون في الساعة 5:20 وفي مدن حمص، وحماه، وإدلب، والرستن وخان شيخون، وكفرنبل وتلبيسة، وسلقين، وسوران الساعة 5:16 في مدن اللاذقية، وداريا، ودوما، وجبلة، والسويداء، والتل، وعربين الساعة 5:17 في مدن درعا والقنيطرة، وطفس، وجاسم في الساعة 5:22 في مدينة الرقة الساعة 5:07 وفي مدن النبك، القصير، ويبرود، وجسر الشغور، وجبرود في الساعة 5:18 مدينتي مصياف، والسالمية في الساعة 5:19.

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم السبت 13-3-2024

وفقا لما أفادت به وزارة الأوقاف السورية، فأن مواقيت الصلاة في سوريا اليوم السبت، حسب توقيت العاصمة دمشق، كالتالي: الفجر 5:20 الظهر الساعة 12:44 العصر الساعة 4:08 المغرب في الساعة 6:44 والعشاء 8:14.