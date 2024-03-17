مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأحد 17-3-2024، من أبرز ما يبحث عنه مواطني سوريا، خاصة في ليلة اليوم السابع من الشهر المعظم، حتى يتمكنوا من تجهيز السحور وقضاء الصلوات في وقتها.

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الأحد 17-3-2024

وأعلن المجلس الإسلامي السوري، مواقيت الصلاة في سوريا اليوم، والتي جاءت كالتالي:

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأحد 17-3-2024

يختلف موعد أذان الفجر في سوريا من مدينة إلى أخرى، فيكون في حلب في تمام الساعة 5:12 صباحًا، ودمشق في تمام الساعة 5:19 صباحًا، بينما مدينة حمص يكون الأذان في تمام الساعة 5:16 صباحًا، وفي حماه يكون في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الأحد 17-3-2024

ويأتي موعد أذان الظهر في حلب في تمام الساعة 12:40 مساءً، وفي دمشق 12:43مساءً، وحمص 12:42 مساءً، بينما في مدينة حماه يُرفع الأذان في تمام الساعة 12:41 مساءً.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الأحد 17-3-2024

ويأتي موعد أذان العصر في حلب في تمام الساعة 4:04 مساءً، وفي دمشق 4:09 مساءً، وفي حمص الساعة 4:07 مساءً، وسيرفع الأذان في مدينة حماه في تمام الساعة 4:06 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد 17-3-2024

وموعد أذان المغرب في مدينة حلب سيكون في تمام الساعة 6:40 مساءً، وفي مدينة دمشق يكون في تمام الـ6:44 مساءً، بينما يأتي في مدينة حمص في تمام الساعة 6:42 مساءً، وسيكون في حماه في تمام الساعة 6:42 مساءً.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الأحد 17-3-2024

يبدأ الصيام في سوريا في تمام الساعة 5:12 صباحًا بأذان الفجر، وينتهي في تمام الساعة 6:40 مساءً مع أذان المغرب، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم نحو 13 ساعة و28 دقيقة.