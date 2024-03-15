تحدث وزارة الأوقاف السورية مواقيت الصلاة وإمساكية رمضان، يوميا، طوال الشهر الكريم، ونشرت موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 15-3-2024، ليعرف المواطنون موعد إقامة الصلاة وتناول وجبة الإفطار في خامس أيام شهر رمضان الكريم.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم

نشر موقع «سوريا الرقمية» موعد أذان المغرب في سوريا اليوم، وفقا لكل محافظة من محافظات سوريا إذ يختلف التوقيت وفقا لخطوط الطول التي تمر على المحافظات، وهو الاختلاف الذي لا يتعدى دقائق من محافظة لأخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في سوريا الجمعة 15-3-2024

يكون موعد أذان المغرب اليوم في سوريا الجمعة 15-3-2024 وفق توقيت مدينة سوريا الساعة 6:47 مساء.

موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم

ويكون موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم في اللاذقية الساعة 6:45 مساء، وفي حلب الساعة 6:40 مساء، ويكون موعد صلاة المغرب في دمشق اليوم الساعة 6:43 مساء.

موعد الإفطار اليوم في سوريا الجمعة 15-3-2024

موعد الإفطار اليوم في سوريا الجمعة 15-3-2024 في حماة الساعة 6:40 مساء، بينما في الحسكة الساعة 6:24، على أن يكون موعد الإفطار في حمص 6:42 مساء.