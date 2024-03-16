موعد أذان المغرب في سوريا اليوم السبت 16-3-2024 ومواعيد الإفطار

يحتفل المسلمون في سوريا من الشعب السوري بصيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجرية، ويبحثون عن موعد أذان المغرب في سوريا اليوم السبت 16-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد تناول الإفطار وأداء صلاة التراويح، ولذلك نستعرض معكم موعد أذان المغرب في سوريا اليوم السبت 6 رمضان كما يلي:

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم السبت 16-3-2024

حيث يؤذن للمغرب في العاصمة السورية دمشق الساعة 6:48 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:18 مساء ثم صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم

ويؤذن للمغرب في درعا الساعة 6:48 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:18 مساء ثم صلاة التراويح.

ويؤذن للمغرب في دير الزور الساعة 6:31 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:01 مساء ثم صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب اليوم في سوريا السبت 16-3-2024

ويؤذن للمغرب في ضاحية الأسد الساعة 6:48 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:18 مساء ثم صلاة التراويح.

ويؤذن للمغرب في طرطوس الساعة 5:45 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 7:15 مساء ثم صلاة التراويح.

ويؤذن للمغرب في إدلب الساعة 6:45 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 7:15 مساء ثم صلاة التراويح.

موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم

ويؤذن للمغرب في درعا الساعة 6:28 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 7:58 مساء ثم صلاة التراويح.

ويؤذن للمغرب في الحسكة الساعة 6:50 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:07 مساء ثم صلاة التراويح.

ويؤذن للمغرب في حلب الساعة 5:42 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 7:12 مساء ثم صلاة التراويح.

موعد الإفطار اليوم في سوريا السبت 16-3-2024

ويؤذن للمغرب في حماة الساعة 6:44 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:14 مساء ثم صلاة التراويح.

ويؤذن للمغرب في ريف دمشث الساعة 6:46 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:16 مساء ثم صلاة التراويح.