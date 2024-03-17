نائب رئيس «مستقبل وطن»: زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر تعزز تنافسية الصادرات

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي لمصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي يساهم في إحداث توافق سياسي بشأن قضايا المنطقة والعالم وتعزيز التعاون الاقتصادي، في إطار الشراكة التي تتسم بها العلاقة بين الطرفين، في ظل ارتفاع مستوى الاستثمارات الأوروبية في مصر، حيث ارتفع حجم الاستثمارات الأوروبية الوافدة لمصر خلال السنوات الأخيرة، وبلغت الاستثمارات الأوروبية في مصر أكثر من 6.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، ما يمثل زيادة بنسبة 720% عن الأعوام الماضية.

الاستثمارات بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأضاف عبدالجواد أن الأرقام الخاصة بالاستثمارات بين مصر والاتحاد الأوروبي تعكس نموا مستمرا خلال الفترة الراهنة، إذ تشهد الصادرات والواردات تزايدا ملحوظا، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وإمكانات التعاون المستقبلية، والزيادة في الثقة بالاقتصاد المصري وفرص الاستثمار المتاحة، وتعزز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن تلك الزيارة تساعد على بناء توافقات بشأن التطورات التي يشهدها الإقليم وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة، والعمل على دعم الرؤية المصرية بأن ضرورة استعادة مسار السلام العادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، خاصة أن المواقف المصرية الأوروبية واضحة وتشهد توافقا كبيرا فيما يتعلق برفض توسع رقعة الحرب ورفض التهجير القسري للفلسطينيين وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، وضرورة دعم جهود التسوية السياسية.