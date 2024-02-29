بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في تكريم مطران الإسماعيلية

شارك غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في تكريم نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، من قبل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

أقيم الاحتفال بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالنزهة الجديدة، في ضيافة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ومسؤول الهيئة.

وفاز الأنبا بولا بجائزة صموئيل حبيب للعمل التطوعي لعام 2024، التي تقدمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حيث شارك في حفل التكريم صاحبا النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، بالإضافة إلى الشخصيات المختلفة الأخرى.

فكرة‭ ‬الجائزة

تقديرًا لرسالة الراحل صموئيل حبيب، وتشجيعًا لاستمرارها، أنشأت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية جائزة عام ٢٠٠٠، لتشمل:

1. جائزة الجمعيات: تُمنح لجمعية متميزة في عملها الاجتماعي، تقدم خدماتها وعملها بدون تمييز، وتبتكر في ذلك أساليب جديدة ومتميزة.

2. جائزة القيادات العامة: تُمنح لشخص يقدم أعمالًا وخدمات متميزة، عاونت على التقدم والتماسك بين أبناء المجتمع الواحد.