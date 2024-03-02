بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور مدرسة سان جورج بمدينة نصر 

زار صباح اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مدرسة سان جورج بمدينة نصر.

جاء ذلك بحضور الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والممثل القانوني للمدارس، والأخت فادية، مديرة المدرسة، والأب يوسف أسعد، المدير العام لمدارس سان جورج، بمصر الجديدة، والقمص فرنسيس مراد، راعي كاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، والأب باسكوالي، سكرتير البطريرك، والأم ماري مارسيل، الرئيسة العامة لرهبات يسوع ومريم القبطيات، والأم ماري لوسي، بالإضافة إلى الأختين كلارا، ورانيا، مسؤولي المراحل.

الآباء شركاء في مسيرة ومسؤولية التكوين

تضمنت الزيارة عرض بعض الفقرات، المقدمة من طلاب المدرسة، ولقاء مع مدرسي، ومديري المدرسة، إذ عبر فيه عن سعادته بزيارة المدرسة، مؤكدًا أن المميز في المدارس الكاثوليكية هو التكوين، والتأسيس، ثم التعليم، مشيرًا إلى أن الآباء هم شركاء في مسيرة ومسؤولية التكوين، كما المعملين.

طريرك الإسكندرية يتفقد الفصول

وانتهت الزيارة بتفقد الفصول بالمراحل المختلفة من المدرسة، وإعطاء بعض النصائح من قبل البطريرك لأبنائه، والتقاط بعض الصور التذكارية.