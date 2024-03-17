رئيس قبرص: نشكر قيادة مصر على جهود إنقاذ المدنيين في غزة.. ونرفض النزوح

قال رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، إنّ مصر تواجه تحديات كثيرة في ظروف اقتصادية صعبة، بما في ذلك الصراعات في غزة والسودان وليبيا وعدم الاستقرار في البحر الأحمر والتهديدات للأمن الغذائي والمائي والإرهاب، وكذلك أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية.

رفع مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأضاف خلال القمة المصرية الأوروبية لرفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، الذي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، على صعيد غزة، نتوجه بالشكر لقيادة مصر لتأمين مسألة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والاضطلاع بعملية المساعدات الإنسانية واسعة النطاق لإنقاذ المدنيين في غزة ووقف الصراع حتى لا يتشعب أكثر من ذلك وأن تقود الطريق كي تؤدي إلى حل الدولتين.

حل الدولتين هو السبيل الوحيد للأمان والسلام

وتابع: أنا ضد نزوح المدنيين، ونؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد كي يعيش الكل في سلام وأمن، وبالنظر إلى الوضع الصعب لغزة، فإن قبرص مع مجموعة من الدول الشركاء والاتحاد الأوروبي تحت قيادة رئيسة المفوضية الأوروبية أنشأنا محورا إقليميا لتقديم مساعدات منقذة للحياة في غزة، ونحن سعداء بأن هذه المساعدات الضرورية بدأت في الوصول إلى مدنيي غزة.