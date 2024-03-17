«منطقة بورسعيد» تحتفل بمناسبة مرور 1084 عامًا على تأسيس الأزهر الشريف

نظمت منطقة بورسعيد الأزهرية احتفالا بمناسبة مرور 1048 عاما هجريا على إنشاء الأزهر الشريف الذي تحتفل به محافظات مصر، واستعرض خلاله الحضور دور الأزهر الشريف عبر العصور، وأنه منارة الإسلام في العالم.

حضر الاحتفال الذي أقيم في مكتبة مصر العامة اليوم الدكتور منصور بكري سكرتير عام محافظة بورسعيد والدكتور ياسر علام رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بورسعيد الأزهرية، والدكتور محمد موسى وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، والشيخ محمد عفيفي مدير عام الوعظ والشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف بورسعيد وممدوح التابعي رئيس مكتبة مصر العامة ودكتورة نشوى شبانة مدير التعليم الثانوي وممثلين من الكنيسة وبيت العائلة والرواق الأزهري وهيئة قناة السويس والقيادات الدينية بالوعظ والمنطقة الأزهرية.

دور الأزهر في بناء الأجيال

وتناول الدكتور ياسر علام دور الأزهر الشريف التوعوي والتعليمي في بناء الأجيال من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية والجامعة وأهمية غرس القيم الصحيحة لدى الطلاب، مؤكدا أن مناهج الأزهر وسطية تعمل على نبذ الفكر المتطرف والإرهاب والعنف واستعرض مبادرات الأزهر الشريف منها «أنا الراقي بأخلاقي لتنمية القيم الأخلاقية و«أخ ثاني والرابط إنساني»، وأهمية التواصل والوحدة الوطنية بين أفراد الشعب المصري.

تصحيح المفاهيم المغلوطة

وأكد الدكتور محمد موسى وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، دور علماء الأزهر في السلم والحرب وتنمية فكر الطلاب ونشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه الأزهر الشريف والإسلام.

دور المرأة وقت الأزمات

واستعرضت دكتورة نشوى شبانة مدير التعليم الثانوي دور المرأة وقت الأزمات، وأن الأزهر يساند المرأة التي أعطى لها الإسلام كامل حقوقها وأصبحت شريكا أساسيا تتمتع بمناصب عالية في مختلف المجالات والتخصصات وأمن وأمان في المجتمع، كما استعرض ممثل الكنيسة دور بيت العائلة وتعاون الأزهر والكنيسة في مختلف القضايا التي تهم محافظة بورسعيد.

وقال أحمد قناوي مدير الأروقة، إن الأزهر الشريف على مر العصور له دور عالمي، وأن كثيرا من الملوك لم يجدوا ضالتهم إلا في الأزهر الشريف، مشيدا بمبادرة إحياء التراث الإسلامي بشكل متطور والتوسع في تطبيقها التى أقيمت في أروقة الأزهر الشريف في مختلف المحافظات تحت إشراف الأزهر الشريف برئاسة الدكتور أحمد الطيب.

تخلل الاحتفال عروض فنية ومهارات للطلاب وفيديو أفلام وثائقية لتاريخ ومواقف الأزهر الشريف