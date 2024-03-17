عمل مع حسين فهمي والكابو.. أبرز المعلومات عن الراحل ياسر الشرقاوي

أعلن عضو مجلس الشعب السابق حسني حافظ، عن وفاة الفنان ياسر الشرقاوي، قائلاً: « صورة للراحل ياسر الشرقاوي، وعلق: «البقاء لله، ما زال الموت يخطف أعز الأحباب.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى عشرة العمر، صاحب القلب الطيب والابتسامة الدائمة.. الفنان ياسر الشرقاوي».

أبرز المعلومات عن الراحل ياسر الشرقاوي

وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل ياسر الشرقاوي:.

ياسر الشرقاوي هو ممثل ومطرب من مواليد الإسكندرية.

شارك في عدد من الأعمال الفنية، من بينهم مسلسل لدواعي أمنية عام 2002 مع الفنان الراحل كمال الشناوي، وخيرية أحمد وكان من إخراج محمد فاضل.

كما شارك في بطولة مسلسل أم العروسة عام 1998 من بطولة حسين فهمي وسوسن بدر من إخراج أحمد صقر.

وشارك عام 2003 في بطولة مسلسل عاصفة الشك مع الفنان سامي مغاوري وأحمد سلامة وكان من إخراج باسم محفوظ.

وكان آخر أعماله مشاركته في مسلسل قلوب تائهة مع الفنانة عبير صبري عام 2006 من إخراج إبراهيم زكي.

وفاة الفنان ياسر الشرقاوي

ولم تكن مشاركات ياسر الشرقاوي في التمثيل فقط، بل كانت لديه مشاركات قوية في الغناء، عندما كان مطربا ومن أشهر أغانيه «دوبي» و«لولاكي» التي تعاون خلالهم مع الكابو حميد الشاعري، مالهمش في الطيب، اللي حصل، كتير وصفوكي، غيرك.