مستشار النمسا: مصر شريك بالغ الأهمية لأوروبا وعلينا خلق فرص لتعزيز الاستثمار

شكر المستشار النمساوي كارل نيهامر، الرئيس عبدالفتاح السيسي على حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدا أنهم جميع أصدقاء مصر في القاهرة اليوم، ومصر كانت دومًا شريكًا مهمًا وبالغ الأهمية لأوروبا في مجالات عدة.

وأضاف المستشار النمساوي، خلال القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنّه سعيد بترفيع العلاقات إلى مستوى أعلى، مشيرا إلى أنّه عندما زار القاهرة في أبريل الماضي شعر بأهمية إبرام اتفاقية تعاون مشترك ما بين مصر والاتحاد الأوروبي، فكان هذا من أهم أولويات الأجندة السياسية للنمسا في عام 2018.

وتابع: «أستطيع القول إنّهم وصلوا لهذه الاتفاقية، وهذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي، واستطعنا أن نوجد حالة يفوز فيها كلا الطرفين.. أود أن أشكر الرئيس السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية على هذه القيادة الرائعة، وأود أن أجدد امتناني لك فخامة الرئيس السيسي لتأكد مصر من عدم وجود أي مراكب للتهريب الأشخاص إلى البلدان الأخرى».

وأكمل: «عند النظر في هذه الاتفاقية لا ينبغي أن نركز فقط على موضوع الهجرة والتنقل بالنسبة للعمالة المهرة، لكن ينبغي أن نساعد في خلق فرصٍ لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالاستثمار والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا».