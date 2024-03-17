«القومي للبحوث» يكشف عن فوائد مذهلة لياميش رمضان.. يفضل تناوله قبل صلاة العشاء

قال الدكتور عماد الدين حسن، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن «ياميش رمضان» المكون من مجموعة من الفواكه المجففة «الزبيب، القراصيا، والمشمشية، التين المجفف والبلح»، والمكسرات مثل اللوز وعين الجمل والبندق والكاجو والفول السوداني، أهم ما تتميز به كل الدول الإسلامية عند قدوم شهر رمضان المبارك.

تنشيط خلايا المخ

وأكد «حسن»، وفقا لتقرير صادر عن المركز، أن الفواكه المجففة تتميز باحتوائها على عدد كبير من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان مثل «البروتينات – الدهون- النشويات- الفيتامينات والمعادن مثل A,B,C- والإنزيمات»، وتحقق فوائد لدعم وتقوية الجهاز المناعي وتحتوي على الألياف المهمة لصحة الجهاز الهضمي، لافتا إلى أن الياميش يحتوي على كل المكونات الموجودة في الفواكه الطازجة مثل البرقوق والمشمش والتين، مع نسبة أقل من السكريات ويمكن حفظها لفترة أكبر، وخفض نسبة الكوليسترول والسكر في الدم، فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تبطئ عملية الامتصاص وتمنع ارتفاعا مفاجئا في سكر الدم، كما أن الألياف تخفض نسبة الكولسترول بالدم، وتحتوى الفواكه المجففة على ألياف غير ذائبة وتمتص الماء بالأمعاء ويزيد حجمها فتعطى الإحساس بالشبع كما أنها ملين طبيعي.

ياميش رمضان يفضل تناوله قبل صلاتي العشاء والتراويح

كما يحتوي الياميش على معادن مهمة مثل «الكالسيوم والبوتاسيوم»، ويساعد الكالسيوم على تقوية العظام وخاصه لمرضى الهشاشة، والبوتاسيوم يحمي عضلة القلب وينظم ضغط الدم المرتفع، كما يساعد مرضى الأنيميا وذلك لاحتوائه على الحديد لتعويض ما يفقده الجسم من معادن أثناء الصيام، وبالنسبة للطلاب فيساعد الياميش في حالات الاجهاد الذهني وتنشيط خلايا المخ، وأوضح أنه كلما زاد نشاط الجسم كلما تطلب تناوله بكمية مقبولة، ويجب تناول كمية قليلة من المكسرات مثل حفنة اليد تحتوي على أنواع مختلفة من اللوز وعين الجمل والبندق، ولا يوجد وقت معين لتناول ياميش رمضان، ولكن يفضل تناوله قبل صلاتي العشاء والتراويح حتى تعطي الجسم طاقة ويمكن تناوله يوميًا تبعًا لمقدار الحركة، ويفضل تناول المشمش المجفف والقراصيا مع السحور للحد من العطش لاحتوائهم على نسبة من البوتاسيوم .وأوضح الفئات المسموح لها بتناول ياميش رمضان وهم صغار السن، من الأطفال والبالغين الأصحاء، بشرط توافر عامل الحركة أو النشاط بعد تناوله وخلال اليوم، نظرًا لأن من مكوناته المكسرات التي تتراوح نسبة الدهون فيها من 55 إلى 65%، لذلك يجب حرقها.