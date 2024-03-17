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دراما المتحدة

«حياة كريمة»: توقيع برتوكول مع المعاهد التعليمية لعلاج الحالات الأولى بالرعاية

كتب:

يسرا البسيوني
02:13 م | الأحد 17 مارس 2024
توقيع البرتوكول مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

توقيع البرتوكول مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

قال الدكتور محمد عفيفي، عضو القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، إن توقيع المؤسسة بروتوكول تعاون مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية يهدف إلى تقديم خدمات طبية للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة الحالات التي تحتاج تدخلات طبية بشكل عاجل، أو التخصصات خارج تغطية نفقة الدولة والتأمين الصحي.

الانتشار الواسع للمستشفيات التعليمية

وأضاف عضو القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، في تصريح لـ«الوطن» أن البروتوكول جاء في إطار الاستفادة من التغطية، والانتشار الواسع للمستشفيات التعليمية، والتي تتواجد بغالبية المحافظات.

وأوضح أن البروتوكول يستهدف تقديم خدمات طبية من خلال العمليات الجراحية، المناظير، مناظير السمنة سواء التحاليل والاشعات والتدخلات المختلفة، موضحا أن هذه المرحلة لها دور تجريبي، على أن يجرى التوسع في التخصصات المختلفة لاحقا.

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بقلم يسرا البسيوني