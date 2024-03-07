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دراما المتحدة

وزير البترول: زيادة نسبة إنتاج شركة «ميدور» إلى 60% مع نهاية مارس 2025

كتب:

أسماء زايد
01:58 م | الخميس 07 مارس 2024
وزير البترول

وزير البترول

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أنه جار العمل على زيادة إنتاج شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وذلك مع نهاية شهر مارس المقبل 2025 بنسبة 60%.

وأضاف أنه سيجرى زيادة طاقة التكرير من 100 ألف برميل في اليوم إلى 160 الف برميل، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستعمل على سد الفجوة الاستيرداية من الغاز والسولار.

جاء ذلك في كلمته خلال تفقد رئيس الوزراء لشركة ميدور لتكرير البترول، واستماعه لشرح عن طبيعة عمل الشركة.

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