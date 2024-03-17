«حياة كريمة» توقع بروتوكولا مع المستشفيات الجامعية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية

قال الدكتور محمد عفيفي، عضو القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، إن توقيع المؤسسة البرتوكول مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية يأتي بهدف تقديم خدمات طبية للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة الحالات التي تحتاج تدخلات طبية بشكل عاجل أو التخصصات خارج تغطية نفقة الدولة والتأمين الصحي.

الاستفادة من التغطية والانتشار الواسع للمستشفيات التعليمية

وأضاف عضو القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، في تصريح لـ الوطن أن البروتوكول جاء في إطار الاستفادة من التغطية والانتشار الواسع للمستشفيات التعليمية، والتي تتواجد بغالبية محافظات الجمهورية.

وأوضح أن البروتوكول يستهدف تقديم خدمات طبية من خلال العمليات الجراحية، المناظير، مناظير السمنة سواء التحاليل والأشعة والتدخلات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المرحلة الاولى، تعد دورا تجريبيا على أن يتم التوسع في التخصصات المختلفة لاحقا.