رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«حياة كريمة» توقع بروتوكولا مع المستشفيات الجامعية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية

كتب:

يسرا البسيوني
04:05 م | الأحد 17 مارس 2024
جانب من توقيع البروتوكول

جانب من توقيع البروتوكول

قال الدكتور محمد عفيفي، عضو القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، إن توقيع المؤسسة البرتوكول مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية يأتي بهدف تقديم خدمات طبية للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة الحالات التي تحتاج تدخلات طبية بشكل عاجل أو التخصصات خارج تغطية نفقة الدولة والتأمين الصحي.

الاستفادة من التغطية والانتشار الواسع للمستشفيات التعليمية

وأضاف عضو القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، في تصريح لـ الوطن أن البروتوكول جاء في إطار الاستفادة من التغطية والانتشار الواسع للمستشفيات التعليمية، والتي تتواجد بغالبية محافظات الجمهورية.

وأوضح أن البروتوكول يستهدف تقديم خدمات طبية من خلال العمليات الجراحية، المناظير، مناظير السمنة سواء التحاليل والأشعة والتدخلات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المرحلة الاولى، تعد دورا تجريبيا على أن يتم التوسع في التخصصات المختلفة لاحقا.

اقرأ المزيد:

«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» في سمالوط غدا

«حياة كريمة»: توقيع برتوكول مع المعاهد التعليمية لعلاج الحالات الأولى بالرعاية

«حياة كريمة» توقع بروتوكول تعاون مع المعاهد والمستشفيات التعليمية

برنامج حياة كريمة.. أيمن مصطفى يساعد «أم إسراء» في تنمية مشروعها

برنامج حياة كريمة.. سائق تاكسي يرفض ألف جنيه لأجل توصيلة مجانية لمستشفى 57357

موعد إعادة برنامج حياة كريمة الموسم الثالث على DMC
بقلم يسرا البسيوني