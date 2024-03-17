أسهل طريقة لشحن عداد الكهرباء خلال شهر رمضان

تتيح الشركة القابضة للكهرباء طرقًا متنوعة لشحن عداد الكهرباء بسهولة ويسر، حيث يمكن شحن عداد الكهرباء بالطريقة التقليدية من أي فرع أو مكتب لشركة الكهرباء أو عن طريق خدمة «فوري» أو من خلال «الموبايل» دون الحاجة لمغادرة المنزل في خطوات بسيطة.

وأيضًا يمكن الشحن عن طريق «المحافظ الإلكترونية»، كما يمكن الشحن عن طريق تطبيق «سهل»، أحد التطبيقات المعروفة لأصحاب العدادات الجديدة.

طرق شحن عداد الكهرباء

وترصد «الوطن» خلال هذا التقريرالخطوات المتبعة في كل طرق شحن عداد الكهرباء، حتى يتمكن المواطن من اختيار الطريقة الأنسب معه، وجاءت كالتالي:

طريقة شحن عداد الكهرباء من الشركة:

- الذهاب إلى المركز المخصص لخدمة المنطقة التي تسكن بها.

- التقدم بطلب لإعادة شحن عداد الكهرباء بالمبلغ الذي تريده.

- تقدم الخدمة للمواطنين مجانًا ولا يتم تحصيل أي رسوم مقابل الشحن.

طريقة شحن كارت الكهرباء من الموبايل

من خلال هذه الطريقة يمكنك شحن العداد دون الحاجة لمغادرة المنزل من خلال التطبيقات «سهل وفوري أو كهرباء خاص» وجاءت الخطوات كالتالي:

من خلال فوري كالتالي:

- التوجه إلى أحد فروع فوري.

- اختيار خدمة المرافق العامة.

- اختر شحن كارت الكهرباء عن طريق الإنترنت.

- إدخال اسم الشركة التي يتبع لها العداد.

- إدخال الكارت في مكينة فوري والإستعلام عن البيانات.

- قم بتحديد القيمة التي تريد شحنها.

- تأكيد عملية الشحن.

- استلم الكارت الخاص بك مرة أخرى مع إيصال الدفع.

- الرجوع إلى العداد وتمرير الكارت لتأكيد الشحن.

طريقة شحن كارت الكهرباء من فودافون كاش

- إدخال كود شحن كارت كهرباء من فودافون كاش.

- اختر دفع فواتير.

- الضغط على خيار الكهرباء.

- تحديد الشركة التابع لها حسب محل الإقامة.

- إدخال كود الدفع الإلكتروني.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- إدخال كلمة المرور.

- تأكيد عملية السداد.

- تصلك رسالة لتأكيد الدفع وشحن الكارت.