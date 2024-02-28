«كهرباء الإسكندرية» توفر للعاملين سلعا غذائية بأسعار مخفضة (صور)

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، توفير سيارات متنقلة محملة بمختلف السلع الغذائية وذلك لتخفيف العبء عن العاملين وأسرهم، وذلك بأسعار مخفضة عن غيرها في الأسواق.

وبحسب البيان الرسمي من شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، فإن السيارات التي تحوي السلع تٌنظم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

مواعيد سيارات السلع الغذائية في «كهرباء الإسكندرية»

وأكدت الشركة، أنه يتم تقديم سلعا مميزة بأسعار مخفضة لاستقبال شهر رمضان الكريم داخل ديوان عام الشركة من اليوم وحتى عصر الغد.

خطط تكاملية لمعارض أهلا رمضان في الإسكندرية

ويأتي ذلك في إطار الخطط التكاملية لمعارض أهلا رمضان في الإسكندرية، لرفع العبء عن المواطنين، حيث تُطرح للعاملين في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بينما يوجد 15 فرعا أخرى في أنحاء المحافظة.