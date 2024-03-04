بدون وسيط.. تعرف على خطوات استيراد سيارة كهرباء بأقل سعر

السيارات الكهربائية الفترة الحالية، أصبحت من المركبات التي يسعى الكثير على امتلاكها، سواء كونها أفضل في القيادة أو كونها لا تحتاج صيانة وغير ملوثة إذ أنه لا يخرج منها انبعاثات تضر البيئة، لذا هل يمكن استيرادها من الخارج بدون وسيط وبأقل سعر؟، هو ما نرصده في السطور التالية.

ذكر محمد أبوالفتوح خبير السيارات، أن السيارات الكهربائية من المركبات المميزة جدًا إذا أن الدولة عملت على دعمها سواء أنها بدون جمرك أو ترخيص لا يتجاوز الـ400 جنيه في العام، كما أنها غير ملوثة للبيئة وقيادتها ممتعة وبدون ضوضاء ولا تحتاج للصيانة.

خطوات استيراد سيارة كهرباء

وأضاف أبوالفتوح، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من حق أي مواطن مصري استيراد سيارة كهربائية من الخارج، ولكن أغلبية الأشخاص يتواصلون مع وسيط لأنهم لا يمكنهم الاختيار أو السفر أو التواصل مع الشركات في الدول الأخرى أو كيفية شرائها من الخارج.

استلام السيارة الكهربائية

وتابع خبير السيارات أن يمكن للشخص في حال كان يسافر إلى الخارج أو على تواصل مع شركات بدول أخرى وتحديد النوع واللون والسعر الأقل بالنسبة له، ثم الاتفاق عليها وتحويل لهم الأموال سواء بالدولار أو اليورو عن طريق البنك لإجراء عملية شراء السيارة: «بتيجي العربية مفيش جمرك عليها ولكن في ضريبة مبيعات ورسم التنمية بدفعم وباخد العربية».