رئيس وزراء اليونان: توقيع الإعلان المشترك حجر أساس نجاح الشراكة الاستراتيجية

أكد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنّ الإعلان المشترك الذي سيتم التوقيع عليه اليوم بين الاتحاد الأوروبي ومصر، يضع حجر أساس لتنفيذ الهدف، ويجعل الشراكة الاستراتيجية تتمتع بالعمق الضروري فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والمسائل المتعلقة بالطاقة.

وشدد رئيس وزراء اليونان، خلال القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»، على أنّه يتم العمل على خلق فرص عمل للمصريين من خلال الاستثمار، فيما يتعلق بالطاقة والمشروعات، لتطوير مصادر جديدة في الطاقة المتجددة.