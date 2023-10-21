رئيس وزراء اليونان: مصر والأردن تتصرفان بشجاعة وترفضان التهجير

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن التصعيد الإقليمى يجب أن يتوقف، ومصر والأردن عليهما عبء ثقيل وهما تتصرفان بكل شجاعة وجهد وترفضان بشكل قاطع التهجير القسرى للشعب الفلسطينى.

وأضاف، فى كلمته أمام القمة، أمس: «أشكر الرئيس السيسى على هذه القمة، واليونان تدعمها وتدعم عدم التهجير القسرى لتحقيق السلام فى المنطقة ككل لحماية الحياة البشرية».

وتابع: «علينا أن نوقف بحر الدم وكل الضحايا ونوقف هذه التبعات السلبية، وتقديم المساعدات الإنسانية بلا كلل أو توقف»، متابعاً: «أرحب بفتح ممرات إنسانية من مصر إلى غزة لنقل المؤن اللازمة، وأن يتم تنفيذ ذلك فوراً مع تنسيق كل هذه الجهود الشركاء والاتحاد الأوروبى ونسعد بأى مبادرات للسلام ووقف التصعيد».

وأوضح أنّه جاء إلى مصر كـ«صديق مقرّب» إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحضور قمة القاهرة للسلام؛ لإدانة الأعمال الإرهابية، وتعزية أسر من فقدوا أحباءهم فى أحداث غزة، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى أوقات عصيبة تهدد المنطقة، موجّهاً الشكر إلى الجهود المصرية الساعية إلى إنهاء الأزمة، ومناقشة السلام فى المنطقة، كما أكد أنّ العقاب الجماعى أمر محظور وفق القوانين الدولية.