رئيس وزراء اليونان: يجب الاعتراف بدور مصر في استقرار شرق المتوسط وأوروبا

عبّر رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن سعادته بوجوده في القاهرة، اليوم، مشددًا على أنّ اليوم هو يوم خاص بشأن العلاقات المصرية الأوروبية وبالنسبة للجميع.

وأكد رئيس وزراء اليونان، خلال القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»، العمل في اليونان من أجل رفع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، موضحًا أنّ اليوم فارق ولا بد من الاعتراف بالدور المصري العميق فيما يخص الاستقرار والرخاء ليس لمنطقة شرق المتوسط فقط ولكن لأوروبا ككل.