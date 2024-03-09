«صحة القاهرة»: زيادة إقبال السيدات على وحدات تنظيم الأسرة بنسبة 3.3%

كشف تقرير لمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، عن أن عدد السيدات المترددات على وحدات ومراكز تنظيم الأسرة بالمحافظة في عام 2021، بلغ 982 ألفا و351 سيدة، وفي 2022، وصل إلى 987 ألفا و260 سيدة، وزاد العدد في 2023 بنسبة 3.3%، أي مليون و15 ألفا و104 سيدات.

بالأرقام.. جهود وحدات تنظيم الأسرة

وأوضح التقرير نشاط وحدات تنظيم الاسرة على مستوى المحافظة في عام 2021؛ إذ بلغ عدد المراكز 221 مركز ووحدة تنظيم أسرة، وعدد الإناث في سن الإنجاب مليون و674 ألفا و149 بنتا، وعدد المترددات على مركز تنظيم الأسرة 982 ألفا و351 امراة، وعدد من استعملن وسائل تنظيم الأسرة 906 آلاف و933 سيدة.

وفي عام 2022، بلغ عدد وحدات تنظيم الأسرة 225 مركزا، وعدد الإناث في سن الإنجاب مليون و69 ألفا و587 بنتا، وعدد المترددات على وحدات التنظيم 987 ألفا و260 سيدة، وعدد من استعملن وسائل تنظيم الأسرة 892 ألفا و690 امرأة.

وفى عام 2023، بلغ عدد وحدات تنظيم الأسرة 224 مركزا، وعدد الإناث في سن الإنجاب مليون و708 آلاف و64 بنتا، وعدد المترددات على المراكز مليون و15 ألف و104 سيدات، وعدد من استعملن وسائل التنظيم 903 آلاف و669 امراة.