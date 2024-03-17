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دراما المتحدة

تعرف على مواعيد امتحانات شهر مارس لجميع فصول النقل بمحافظة الجيزة

كتب:

أميرة فكري
06:00 م | الأحد 17 مارس 2024
أشرف سلومة

أشرف سلومة

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، انطلاق امتحانات شهر مارس لطلاب المرحلة الثانوية وذلك يوم الأحد 24 مارس والتي تستمر حتى يوم الاثنين 8 أبريل 2024، ولطلاب المرحلة الابتدائية بداية من يوم الاثنين 25 مارس حتى يوم الأربعاء 3 أبريل، ولطلاب المرحلة الإعدادية بداية من يوم الاثنين 25 مارس حتى يوم الأحد 7 أبريل.

وأوضح أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، مؤكدًا أن الامتحانات تُعقد وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم.

 

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