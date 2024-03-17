«التعليم» تحسم جدل الأجزاء المحذوفة من المناهج 2024 بعد تبكير الامتحانات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن الأجزاء المحذوفة من المناهج 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك بعد قرار تبكير امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024.

لا صحة للصور المتداولة عن الأجزاء المحذوفة

وأكدت الوزارة أنه لا صحة للصور المتداولة للأجزاء المحذوفة من المناهج 2024، مشيرة إلى أنه لا يوجد تخفيف لمناهج مراحل النقل والشهادة الإعدادية، وأن كل ما ينشر على السوشيال ميديا حول دروس محذوفة أو للاطلاع فقط غير صحيح.

وأوضحت الوزارة أنه وفقا لتوزيع المناهج الصادر من الإدارة المركزية للمناهج، فإن مناهج الفصل الدراسي الثاني 2024 تنتهي بنهاية شهر أبريل، وفق الخريطة الزمنية للمناهج للترم الثاني.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأعلنت الوزارة مواعيد امتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2024، وهي:

- تبدأ امتحانات النقل والشهادات الإعدادية يوم 8 مايو 2024، وتنتهي فى 23 مايو 2024، ويراعى عدم عقد أي امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 و7 مايو.

- تعقد امتحانات الدبلومات الفنية في الفترة من 25 مايو وتنتهى 6 يونيو.

- امتحانات شهادة الثانوية العامة حسب الجدول المعلن من 10 يونيو وتنتهي في 20 يوليو، ويعتبر يومي 8 و9 يونيو أيام تحضيرية للجان سير الامتحانات.