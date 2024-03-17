رئيسة المفوضية الأوربية: تعزيز الشراكة مع مصر لثقلها السياسي ووزنها الاقتصادي

قالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، إن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر لها أهمية بالغة، فوجود 6 قادة أوروبيين يؤكد عمق تقديرنا لعلاقاتنا سويا، إذ يتم تقاسم مصالح استراتيجية وازدهار واستقرار.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقب القمة المصرية الأوربية، أن أهمية العلاقات تزداد خاصة بالنظر لوزن مصر الاقتصادي والسياسي وموقعها الاستراتيجي في منطقة الجوار المتوترة، مشيرة إلى أن التمثيل القوي للقادة الأوروبيين يعكس قوة العلاقات الثنائية.

وتابعت: «توقيع الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجة والشاملة علامة فارقة، إذ إنها شراكة تستند على 6 ركائز ومجالات الاهتمام المشترك بين مصر وأوروبا».