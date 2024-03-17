«السياحة»: الفنادق تبدأ في استقبال حجوزات السياح العرب القادمين إلى مصر بعيد الفطر

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الفنادق المصرية ولاسيما الموجودة في القاهرة والجيزة بدأت في تلقي حجوزات لقدوم سياح عرب إليها خلال إجازات عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن تلك الحجوزات لا زالت قليلة حتى الآن وسترتفع بشدة خلال الأسبوعين المقبلين.

الحجوزات العربية من السعودية والكويت والإمارات

وأضاف لـ«الوطن» أن غالبية الحجوزات العربية التي تلقتها الفنادق المصرية جاءت من كل من السعودية والكويت والإمارات، موضحا أن عددا جيدا من سياح تلك الدول يفضل قضاء إجازات عيد الفطر بمصر، لافتا إلى أن الحجوزات الوافدة من المملكة العربية السعودية ستمتد إلى ما بعد نهاية إجازات عيد الفطر المبارك.

متوسط إنفاق السائح العربي

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إلى أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من الدول العربية منذ بداية العام الجاري، وحتى الآن أفضل من نظيرتها خلال ذات الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن متوسط إنفاق السائح العربي خلال زيارته للمقصد السياحي المصري خلال عام 2024 تبلغ نحو 300 دولار في اليوم.