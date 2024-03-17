ملخص الحلقة 7 مسلسل كامل العدد.. دينا الشربيني في ورطة بسبب زوجها

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد بمعرفة دينا الشربيني، التي تجسد دور ليلى، من هي الفتاة التي تحب زوجها شريف سلامة، الذي يجسد دور أحمد، وذلك بعد أن رأت رسالة منها على هاتفه، لتجمع ميمي جمال في دور فوزية، وإسعاد يونس في دور حياة لتستشيرهما فيما يجب أن تفعله حيال ذلك الموقف، لتخبرها فوزية أنها ستساعدها في التقرب من زوجها لإبعاد الدكتور ملك عنه في ملخص مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 7.

ملخص الحلقة 7 من مسلسل كامل العدد.. دينا الشربيني تتعلم الرقص الشرقي

وقامت فوزية بالاستعانة ببدرة زوجة ابنها عمر الذي توفي، والتي كانت تعمل راقصة قبل زواجها منه، لتعلم ليلى الرقص في ملخص مسلسل كامل العدد الحلقة 7، لتقوم بدرة باستضافتها هي وفوزية وحياة وفاتن في المكان الذي كانت تدرس فيه الرقص لمساعدة ليلى على تعلمه، حتى تستطيع التقرب من زوجها، وخصوصا بعد أن خرج مع الدكتورة ملك والتي كانت ترغب أن يساعدها في المشروع الخاص بها في كافيه.

ومسلسل كامل العدد + 1 من بطولة الفنانة دينا الشربيني في دور ليلى والفنان شريف سلامة في دور أحمد وإسعاد يونس وميمي جمال وجيهان الشماشرجي، ويعد هذا المسلسل قصة اجتماعية أسرية، يناقش قضية قوية بزواج الأب والأم الذين لديهم أبناء من زواج سابق، وما يحدث من مواقف يومية.