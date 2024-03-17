«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» عن دراما رمضان: «المتحدة» تحتضن نجوم العرب

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» ملف جريدة الوطن المنشور في عدد اليوم، بعنوان «المتحدة» تحتضن «نجوم العرب» في دراما رمضان.

ووجه الكاتب الصحفي بلال الدوي الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ما تقدمه من أعمال درامية في كل المجالات، موضحا أن تلك الأعمال تقدم الوعي للشعب المصري.

وأضاف خلال لقائه عبر قناة «إكسترا نيوز»: «بنشوف مسلسلات ينتظرها المصريين، وتعطي رسائل واضحة، ومسلسل الحشاشين خير دليل على أن الشركة المتحدة تنفذ خطة واستراتيجية لتشكيل وعي الشعب المصري ومساندة الفكر الإيجابي للدولة المصرية، والمسلسلات تحظى بقبول الرأي العام المصري، وهي مسلسلات متنوعة».

«المتحدة» تقدم أفكارا مبدعة للدراما

وتابع: «هناك مسلسلات للشركة المتحدة تُعرض على الشاشات العربية، ونتشرف بمسلسلاتنا وأبطالنا وما نقدمه للرأي العام العالمي والعربي من أفكار مبدعة، وهناك دعم للشباب سواء فنانيين أو سيناريستات أو حتى المخرجين».