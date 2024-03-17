إشادة بالمحتوى وانبهار بالصورة.. «المتحدة» تقدم وجبة دسمة في دراما رمضان

أكد الإعلامي باسم طبانة، أنّ النجاح في دراما رمضان 2024 ليس وليد صدفة أو حظ، ولكنه بسبب خلطة كبيرة بها جد وتعب ومشقة ودقة وخيال وإبداع، موضحًا أن هذا هو المنهج الجيد الذي تطبقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في أسلوب عملها في الإنتاج الدرامي.

دراما رمضان 2024

وأوضح «طبانة»، خلال تقديم برنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ «المتحدة» تقدم وجبة دسمة للجمهور تراعي كل الأذواق، وكل شرائح الجمهور المختلفة والأعمار السنية أيضًا، منوهًا بأنّ المتحدة تقدم تنوع بين الأعمال التاريخية والاجتماعية والكوميدية والشعبية، وهناك إقبال من الجمهور على هذه الأعمال.

وأشار إلى أنّ هناك تفاعلًا إيجابيًا على منصات التواصل الاجتماعي، والإشادة بمجمل الأعمال والمحتوى والموضوعات التي تم تقديمها، موضحًا أنّ «حق عرب» واحد من المسلسلات التي تقدمها المتحدة في الموسم الرمضاني 2024 وأصبح «تريند» على موقع «إكس».