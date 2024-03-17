رئيس وزراء اليونان: استقرار مصر ذو أهمية كبرى للاتحاد الأوروبي

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن مناسبة اليوم خاصة للغاية؛ بسبب تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر وهي تضع أهدافا واضحة فيما يخص تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن بلاده تثمن جهود مصر في منع التدفقات عبر المسارات في منطقة المتوسط وكذلك الحد من مسارات الإتجار غير الشرعي، داعيًا إلى فتح مسارات جديدة.

وأضاف، في كلمته بمؤتمر صحفي على هامش القمة المصرية الأوروبية، نقلته قناة «إكسترا نيوز» على الهواء: «نقر حقيقة بسيطة أن أمن واستقرار مصر ذو أهمية كبرى بالنسبة إلينا في الاتحاد الأوروبي، وسنظل داعمين للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك».

اضطرابات الشرق الأوسط

وتابع: «هذه الشراكة الاستراتيجية وُقعت في وقت يشهد اضطرابات كبيرة في الشرق الأوسط وهي موضوعات ناقشناها أثناء الاجتماعات، ونحن نشعر بقلق بالغ إزاء الموقف في غزة، خاصة قبل أي غزو بري لرفح الفلسطينية، وهذا يجب تجنبه بأي حال، وهذا أمر غير مقبول ويجب وقف إطلاق النار وفتح كل الطرق أمام المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين».

وأوضح، أن مصر تلعب دورًا رئيسيًا، ونشعر بالامتنان لموقف الرئيس السيسي في مواجهة هذه الأزمة التي لها عواقب مباشرة على مصر، مشددًا على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يعمل لوقف حالة زعزعة عدم الاستقرار في المنطقة.

مسارات قانونية من أجل الهجرة إلى أوروبا

وأردف: «بلدي تضطلع بدور رئيسي في لعب دور دفاعي في البحر الأحمر لحماية الإبحار وحياة الناس وحماية التجارة بالنسبة لمصر والسفن التي تعبر قناة السويس ونتعاون مع دول صاحبة مصلحة مثل مصر لتأمين البيئة البحرية ودعمنا إطلاق المبادرة القبرصية لممر بحري كمسار إنساني إضافي لمعبر رفح».

وواصل: «سنعمل مع مصر لكي نكفل فتح مسارات قانونية من أجل الهجرة لكي نقدم مزيدا من الفرص للمصريين للسفر بشكل قانوني إلى أوروبا بدلا من المخاطرة بحياتهم».