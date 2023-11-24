رئيس وزراء بلجيكا يشكر مصر: توفر كل المساعدات الإغاثية الممكنة إلى غزة

قال رئيس الوزراء البلجيكي، أليكسندر دي كرو، إن هناك مئات من المتطوعين يشاركون الرسالة التي نريد أن نرسلها، وهي رسالة الإنسانية والتضامن، ويمكنني فقط أن آمل أن الحماسة التي لديكم هنا تقابلها الحماسة نفسها على الجانب الآخر، وأن تصل هذه المساعدات لمستحقيها من شعب غزة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري، وتنقله قناة القاهرة الإخبارية على الهواء، أن وقف إطلاق النار المؤقت حل جيد، ولكن مسعانا هو وقف إطلاق نار نهائي.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار ليوم واحد أمر جيد و5 أيام أمر أفضل ووقف إطلاق النار كامل هو الهدف الأوحد، ونبذل الجهد كله لاستغلال هذه اللحظة لإطلاق سراح كل الرهائن والمحتجزين.

وأوضح أن هناك 1000 شاحنة تقف عبر معبر رفح ونسعى لإيصالها إلى الداخل، وليس هناك حل عسكري لأزمة ولكن هناك حلاً سياسياً، وآمل أن وقف إطلاق النار يبدأ.

ووجه الشكر للسلطات المصرية على استعداداها لنقل المساعدات لقطاع غزة، قائلا: «مصر توفر كل المساعدات الإغاثية الممكنة، ونأمل أن تكون هناك الاستجابة نفسها من الناحية الأخرى من الحدود، فهذه هي النقطة الوحيدة للعبور في قطاع غزة».