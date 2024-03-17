رئيس قبرص: مصر تقوم بدور مهم في التعامل مع عدة أزمات في الشرق الأوسط

قال رئيس قبرص، نيكوس خريستودوليدس، إن الأفق الواسع لاتفاقية مصر مع الاتحاد الأوروبي والمساحات والقطاعات المتعددة، أدت بالإعلام أن يعكس دور مصر في الاتحاد الأوروبي وجنوب أوروبا، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات ومجابهة التحديات المشتركة في تطويع فرص اللائحة في الأفق غير المحدود لتعزيز الشراكة.

الأوضاع في غزة

وأضاف خريستودوليدس، في كلمته بمؤتمر صحفي على هامش القمة المصرية الأوروبية ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن إيجاد منطقة شرق أوسط آمنة هي رؤية قام الرئيس السيسي بتنفيذها، لافتًا إلى أن مصر تقوم بدور مهم في التعامل مع عدة أزمات منها السودان وفلسطين، متابعًا: «لا سيما في غزة، يقوم الرئيس السيسي بجهود عديدة لوقف إطلاق النار، ولمنع انتشار الصراع، وتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في غزة، وما يحدث في غزة غير مقبول، ويعرض الأمن القومي للبلدان المجاورة للخطر».

تواصل التعامل مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي

وأكمل: «تم الاتفاق على تقديم المزيد من المساعدات إلى غزة، وتحقيق هذا الهدف منذ بدء الحرب، وانضمت قبرص مع عدد من الشركاء بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وتم إنشاء محور بحري آمن لنقل المساعدات، وأؤكد أن هذا له طبيعة إنسانية بحتة».

واختتم: قبرص سوف تواصل التعامل مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، كي تزدهر الشراكة الاستراتيجية مع هدف تحقيق الأمن والسلام، وكذلك الازدهار الاقتصادي في البحر المتوسط والشرق الأوسط، والبحر الأحمر والقارة الأفريقية».