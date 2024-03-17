رئيس قبرص: مصر ركيزة الاستقرار.. وتلعب دورا محوريا في البنيان الأمني بالمنطقة

قال رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، إنّ بلاده دعمت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لفترات طويلة، مشيرًا إلى أنّ الإعلان الذي سيوقع اليوم يرسي لبنة علاقة واسعة النطاق بين الطرفين، وتمنح فرصًا للاستفادة منها.

وأضاف رئيس قبرص، خلال القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، الذي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الإعلان يؤكد أمرًا كان دومًا واضحًا لنا في المنطقة، وهو أن مصر والاتحاد الأوروبي شريكان استراتيجيان طبيعيان بسبب الاهتمام بآفاق الأمن والازدهار.

وتابع بأنّ مصر أقرب بلدٍ في الجوار الأوروبي، ولها دور محوري في البنيان الأمني للمنطقة، وهذا الفصل الجديد على مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي يبين أنّ مصر ركيزة للاستقرار في خضم التهديدات والصراعات وعنصر مثبت للاستقرار ينبغي الاستثمار فيه.