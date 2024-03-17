رئيس قبرص: التحديات كبيرة في غزة والمساعدات غير كافية

قال رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، إنّ التحديات كبيرة في غزة والمساعدات غير كافية، مشيرًا إلى أنّ المعابر والممرات البرية هي المسار الأساسي لإيصال المساعدات ولا يمكن التغاضي عنها أو استبدالها بأخرى.

وأضاف رئيس قبرص، خلال القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، الذي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «أتمنى أن نرى تعاونا وثيقا بين الاتحاد الأوروبي ومصر فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط وعقد السلام في ليبيا بسرعة، ونحاول التعاون مع القوى العسكرية هناك وكذلك وقف إطلاق النار في السودان وتحقيق الأمن في البحر الأحمر وما يتجاوزه في إقليم شرق المتوسط».

وتابع رئيس قبرص: «اليوم بداية علاقة قوية بين مصر والاتحاد الأوروبي تعود بالفائدة على الجانبين».