سعر اشتراك المترو بالخطوط الثلاثة.. تخفيضات للطلاب

حددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، سعر اشتراك المترو، موضحة أنه توجد تخفيضات تصل إلى 71% على الاشتراكات خاصة السنوية، ويتم التقديم لهذه الاشتراكات في المكاتب المخصصة لها بالمحطات منها محطة الشهداء، مؤكدة انتظام حركة المترو بخطوطه الثلاثة.

سعر اشتراك المترو

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، سعر اشتراك المترو، وفق ما أعلنت عنه الشركة في تقرير لها.

- 9 محطات مترو:

* 230 جنيه لمدة 30 يوما

* تشتمل 60 رحلة.

* 625 جنيه لمدة 90 يوما

* تشتمل 180 رحلة.

- منطقتين 16 محطة:

* 290 جنيه لمدة 30 يوما

* تشتمل 60 رحلة.

* 790 جنيه لمدة 90 يوما

* تشتمل 180 رحلة.

- 3 و4 مناطق:

* 340 جنيه لمدة 30 يوما

* تشتمل 60 رحلة

* 1000 جنيه لمدة 90 يوما

* تشتمل 180 رحلة.

- 5 و6 مناطق:

* 450 جنيه لمدة 30 يوما

* تشتمل 60 رحلة.

* 1250 جنيه لمدة 90 يوما

* تشتمل 180 رحلة.

- سعر اشتراكات المترو لخطين:

* 3175 جنيه لمدة 365 يوما

* تشتمل 730 رحلة.

- سعر اشتراكات المترو لـ3 خطوط:

* 4000 جنيه لمدة 365 يوما

* تشتمل 730 رحلة.

تعريفة اشتراكات المترو السنوية

ترصد «الوطن» في السطور التالية، تعريفة اشتراكات المترو السنوية، وهي كالآتي:

أي خطين بالكامل

- تعريفة التذكرة: 15 جنيها.

- تعريفة الاشتراك بسعر التذكرة: 10 ألفا و950 جنيها.

- تعريفة الاشتراك: 19 ألفا و177 جنيها.

- القيمة الجديدة للاشتراك: 3175 جنيها.

- نسبة التخفيض من تعريفة التذكرة: 71%.

الثلاثة خطوط

- تعريفة التذكرة: 15 جنيها.

- تعريفة الاشتراك بسعر التذكرة: 10 آلاف و950 جنيها.

- تعريفة الاشتراك: 19 ألفا و177 جنيها.

- القيمة الجديدة للاشتراك: 4000 جنيه.

- نسبة التخفيض من تعريفة التذكرة: 63%.