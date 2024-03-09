المواعيد الكاملة للقطارات وخطوط المترو في رمضان

أعلنت وزارة النقل، المواعيد الكاملة للقطارات وخطوط المترو في شهر رمضان المبارك 2024، موضحة أنه جرى تكثيف الاستعدادات الخاصة باستقبال الشهر الكريم، وتوفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب، وزيادة منافذ بيع التذاكر تسهيلا على الركاب، سواء في محطات المترو أو محطات السكك الحديدية والتي جرى تطويرها في الفترة الماضية.

المواعيد الكاملة للقطارات في شهر رمضان المبارك 2024

وعن المواعيد الكاملة للقطارات في شهر رمضان المبارك 2024، قالت وزارة النقل، في تقرير لها، إنه تم إجراء حزمة تعديلات وتغييرات كبيرة على مواعيد القطارات، حتى تتناسب مع طبيعة شهر رمضان المبارك، موضحة أن التعديلات شملت قطارات الوجهين البحري والقبلي ومختلف أنواع القطارات.

- يقوم قطار رقم 1915 سياحي «القاهرة - المنصورة» من محطة القاهرة الساعة 3:20 مساءً بدلًا من الساعة 5:10 مساءً، ويصل محطة المنصورة الساعة 5:40 مساءً.

- يقوم قطار رقم 2027 تالجو «القاهرة - الإسكندرية» من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءً بدلاً من الساعة 7:00 مساءً، ويصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساءً.

- يقوم قطار رقم 2026 تالجو «الإسكندرية - القاهرة» من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساءً بدلاً من الساعة 6:50 مساءً، ويصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساءً.

- يقوم قطار 959 ثالثة مكيفة «القاهرة - الإسماعيلية» من محطة القاهرة الساعة 6:45 مساءً بدلاً من الساعة 7:50 مساءً، ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:45 مساءً.

- يقوم قطار 63 ركاب «طنطا - المنصورة» من محطة طنطا الساعة 3:55 مساءً بدلاً من الساعة 3:35 مساءً، ويصل محطة المنصورة الساعة 5:25 مساءً.

يتحرك قطار رقم 586 ثالثة مكيفة «الإسكندرية - المنصورة» من محطة الإسكندرية الساعة 2:20 مساءً، ويصل إلى محطة المنصورة الساعة 5:30 مساءً.

- يقوم قطار رقم 32 «الإسكندرية - القاهرة»، من محطة الإسكندرية الساعة 6:20 ويصل إلى القاهرة الساعة 10:30 مساءً.

- يقوم قطار رقم 157 «الأقصر - الإسكندرية» من محطة الأقصر الساعة 7:30 صباحًا، ويصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 11:00 مساءً.

تعديلات كبيرة على تركيب القطارات

وأكدت وزارة النقل، أنه تقرر إجراء تعديلات كبيرة على تركيب القطارات، وذلك بتركيب عربات إسباني مطورة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، موضحة أن العربات الإسبانية جرى تطويرها في ورش كوم أبوراضي، وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية.

- يتم تعديل قطار 917 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» بتركيب عربات أسباني مطور.

- يشتمل التركيب على 4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور.

- كما يشتمل التعديل على تركيب 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور.

- تعديل قطار 2008 مكيف «الإسكندرية - أسوان» بتركيب عربات أسباني مطورة.

- تعديل قطار 2010 مكيف «القاهرة - أسوان» بتركيب عربات VIP.

- تعديل قطار 2009 مكيف «أسوان - القاهرة» بتركيب عربات أسباني مطور.

- تعديل قطار 2011 مكيف «أسوان - القاهرة» بتركيب عربات VIP.

- تعديل قطاري 1902 / 989 مكيف «القاهرة - أسوان» بتركيب عربات إسباني مطور بالتركيب.

المواعيد الكاملة للمترو في شهر رمضان المبارك 2024

كما حددت الوزارة، المواعيد الكاملة للمترو في شهر رمضان المبارك 2024، موضحة أنها تشمل الخطوط الثلاثة بجانب القطار الكهربائي الخفيف، مؤكدة أنه تم تزويد محطات المترو بماكينات TVM لشراء التذاكر إلكترونيًا.

- بدء تشغيل خط الأول «حلوان – المرج الجديدة» الساعة 5:15 صباحًا.

- نهاية التشغيل للخط الأول للمترو الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

- بداية التشغيل للخط الثاني «شبرا الخيمة – المنيب» الساعة 5:15 صباحًا.

- نهاية التشغيل للخط الثاني للمترو الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

- بداية التشغيل للخط الثالث «عدلي منصور – محور روض الفرج» الساعة 7:15 صباحًا.

- نهاية التشغيل للخط الثالث للمترو الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

مواعيد تشغيل قطار العاصمة

- 7:00 إلى 10:00 صباحًا.

- 1:00 إلى 3:30 مساءً.